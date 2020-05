Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après le départ de Zubizarreta, au tour de Villas-Boas ?

Publié le 14 mai 2020 à 23h00 par Th.B.

Alors que l’OM a officialisé le départ d’Andoni Zubizarreta ce jeudi soir, André Villas-Boas serait très remonté de la décision de ses dirigeants et le laisserait 24 heures pour continuer avec l’OM ou… démissionner !

Après plusieurs bruits de couloir et spéculations ces dernières heures, c’est désormais chose faite. Ce jeudi soir, par le biais d’un communiqué sur son site officiel, l’OM a annoncé le départ d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif qu’il occupait depuis l’automne 2016. « À la suite d'entrevues qui se sont déroulées cette semaine, l'Olympique de Marseille annonce le départ, d'un commun accord, d'Andoni Zubizarreta » . Voici un extrait du communiqué en question. Que cela signifie-t-il pour André Villas-Boas ? Rentré au Portugal après avoir eu quelques désaccords avec Jacques-Henri Eyraud lors des deux dernières réunions entre les deux hommes mercredi et jeudi, l’entraîneur de l’OM n’aurait pas été convaincu par le discours de son président. Selon le directeur des rédactions de La Provence Guilhem Ricavy, cela pourrait déboucher sur son départ. Et ce ne serait plus qu’une question d’heures désormais.

Villas-Boas se donnerait 24 heures !