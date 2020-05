Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Depuis cet hiver, Leonardo voudrait prolonger un cadre de Tuchel !

Publié le 14 mai 2020 à 22h45 par Th.B.

Très performant avec le PSG, Juan Bernat pourrait rapidement prolonger son contrat avec le club de la capitale, Leonardo travaillant sur ce dossier depuis la clôture du mercato hivernal.

À l’intersaison, le PSG va perdre des éléments plus ou moins importants de l’effectif de Thomas Tuchel. D’Edinson Cavani à Thiago Silva en passant par Thomas Meunier et Layvin Kurzawa, ces joueurs plieront bagage cet été, à moins d’un revirement de situation, étant tous en fin de contrat. Une situation qui met Leonardo dans l’embarras pour la saison prochaine, d’autant plus que le marché est tronqué à cause de la crise financière causée par la pandémie du Covid-19. En plus d’un renfort au milieu de terrain, qui sonne comme étant la priorité de Leonardo, les recrutements de latéraux à gauche et à droite figurent dans la liste des objectifs du directeur sportif du PSG. Afin de ne plus revivre cette situation la saison prochaine, Leonardo aurait initié les premières discussions avec Angel Di Maria ainsi que Juan Bernat.

Leonardo travaillerait pour boucler la prolongation de Bernat