Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'attaque à deux nouveaux dossiers chauds !

Publié le 14 mai 2020 à 12h45 par A.M.

Bien décidé à renforcer l'effectif de Thomas Tuchel cet été, Leonardo ne chôme pas afin de dénicher les joueurs nécessaires. Toutefois, le directeur sportif du PSG travaille également sur le long terme et ne souhaite plus laisser filer de joueurs libres. Dans cette optique, il souhaiterait prolonger Angel Di Maria et Juan Bernat.

Leonardo est sur tous les fronts. Le directeur sportif du PSG, déjà très actif en coulisses, tente déjà de dénicher les renforts estivaux capables de densifier l'effectif de Thomas Tuchel. Dans cette optique, les priorités semblent clairement établies puisque quatre postes seront à renforcer, à savoir un gardien de but pour assurer le rôle de doublure de Keylor Navas, un latéral gauche pour concurrencer Juan Bernat, un voire deux latéraux droits afin de compenser le départ de Thomas Meunier, mais également un milieu de terrain. Mais avant de se pencher sur le recrutement, Leonardo doit gérer la situation des joueurs qui arrivent en fin de contrat. Des dossiers qui semblent agacer le dirigeant brésilien qui ne veut plus se retrouver dans une pareille situation.

Discussions avec Bernat et Di Maria