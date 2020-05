Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola impliqué dans un nouveau dossier de Leonardo ?

Publié le 14 mai 2020 à 9h15 par A.M.

En quête d'un nouveau gardien de but afin de jouer le rôle de doublure de Keylor Navas, Leonardo pourrait de nouveau se pencher vers le Milan AC où le profil de Pepe Reina (37 ans) plaît beaucoup au directeur sportif du PSG.

Un an après avoir révolutionné le poste de gardien de but du Paris Saint-Germain, Leonardo va se remettre au travail. En effet, de retour au poste de directeur sportif du PSG l'été dernier, le Brésilien a réglé le problème parisien à ce poste. Suite aux départs de Gianluigi Buffon et Kevin Trapp, Keylor Navas a débarqué en provenance du Real Madrid, Alphonse Areola faisant le chemin inverse. Dans le même temps, le PSG a obtenu le prêt de Sergio Rico avec une option d'achat estimée à 10M€. Par conséquent, entre l'âge du Costaricien et le prêt de l'Espagnol, cela ressemble à une solution sur le court terme ce qui pousse Leonardo a être constamment en alerte sur le marché des gardiens de but. C'est ainsi que les noms de Gianluigi Donnarumma et André Onana reviennent avec insistance. Mais pour cet été, c'est la quête d'une doublure à Keylor Navas qui occupe l'esprit de Leonardo.

Reina dans le viseur de Leonardo ?