Mercato - PSG : Julian Draxler aurait une idée précise pour son avenir !

Publié le 14 mai 2020 à 7h15 par T.M.

Du côté du PSG, on ne compterait clairement plus sur Julian Draxler. Toutefois, l’Allemand ne semble pas avoir la tête à un départ.

Alors que le PSG avait misé gros sur Julian Draxler, l’Allemand n’a pas vraiment répondu aux attentes. Décevant la plupart du temps, le joueur de 26 ans n’avait d’ailleurs pas les faveurs de Thomas Tuchel. Une situation qui remet forcément en question son avenir au PSG, d’autant plus que Draxler n’a plus qu’un an de contrat. Cet été, Leonardo devrait tout faire pour se séparer de son joueur et récupérer quelques millions d’euros, tandis que l’agent de l’Allemand l’aurait proposé au RB Leipzig. Mais encore faut-il que le principal intéressé souhaite réellement faire ses valises...

Draxler est bien à Paris