Mercato - PSG : Le clan Draxler s’activerait pour son départ, mais...

Publié le 13 mai 2020 à 19h45 par T.M.

Plus vraiment en odeur de sainteté au PSG, Julian Draxler serait poussé vers la sortie à l’approche du mercato estival. L’agent de l’Allemand aurait d’ailleurs pris les devants.

Leonardo a énormément de dossiers à gérer à l’approche du mercato estival. Que ce soit au rayon des arrivées que des départs, le directeur sportif du PSG est sur tous les fronts. Le Brésilien doit notamment réglé le cas Julian Draxler. Décevant, l’Allemand n’est plus vraiment dans les plans de Thomas Tuchel. N’ayant d’ailleurs plus qu’un an de contrat, il va falloir s’en débarrasser cet été pour éviter de le voir partir libre à l’été 2021. Mais encore faut-il trouver preneur pour Draxler, dont le nom a notamment été évoqué dans une opération avec Ismaël Bennacer ou Mauro Icardi, ou dans les petits papiers du Borussia Dortmund comme Le 10 Sport vous l’a révélé.

L’agent de Draxler démarche les clubs