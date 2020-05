Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Camavinga au coeur des préoccupations à Rennes ?

Publié le 13 mai 2020 à 19h00 par B.C.

Alors qu'Eduardo Camavinga reste dans le viseur du Real Madrid, le cas du milieu de terrain ferait débat en interne. Si François Pinault refuserait de laisser partir sa pépite, plusieurs personnes au sein du club breton seraient moins catégoriques sur le sujet.

À 17 ans, Eduardo Camavinga risque déjà d'animer le prochain mercato estival. La pépite du Stade Rennais est en effet observé par plusieurs clubs européens, dont le Real Madrid. Zinedine Zidane compterait en effet sur Camavinga pour renforcer l'entrejeu durant le mercato, mais à Rennes, on espère conserver le joueur encore une saison, d'autant que les Bretons pourraient disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. « Il est suffisamment intelligent pour savoir qu’une carrière se construit sur du moyen et du long terme. À cet âge-là, il faut du temps de jeu, enchaîner les matches. Nous, on peut lui assurer ça la saison prochaine », expliquait pour sa part Julian Stéphan. Cependant, la situation serait plus complexe en interne.

Pinault ne veut pas vendre Camavinga, mais...