Mercato - PSG : Pour cette piste, Leonardo va devoir débourser 35M€ !

Intéressé par le profil de Tiémoué Bakayoko pour le milieu de terrain du PSG, Leonardo devrait pouvoir arriver à ses fins en proposant une indemnité de transfert de 35M€ à Chelsea.

En plus des postes de latéraux à gauche et à droite, Leonardo envisage de renforcer l’entrejeu du PSG. En effet, à l’instar du dernier mercato estival avec les arrivées d’Ander Herrera et d'Idrissa Gueye, le directeur sportif du PSG attend un renfort au milieu de terrain. Plusieurs noms se succèdent, prouvant ainsi la détermination de Leonardo d’injecter du sang neuf dans ce secteur de jeu, et celui de Tiémoué Bakayoko ressort régulièrement ces derniers temps. Le directeur sportif est fixé concernant le montant de l’opération pour l’international français.

Bakayoko coûte 35M€ !

Prêté à l’AS Monaco pour la totalité de la saison par Chelsea, le club monégasque n’a pas l’intention de lever l’option qui, selon les informations exclusives du 10 Sport, s’élève à la somme de 43M€. Ne souhaitant pas témoigner du retour de Bakayoko dans son effectif la saison prochaine, alors que son contrat n’expire qu’en juin 2022, Chelsea réclame 35M€ aux prétendants de Bakayoko d'après le10sport.com. Le PSG devra batailler pour le Français, le FC Séville ayant également des vues sur le milieu de Chelsea.