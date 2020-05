Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Chelsea fixe son prix pour Bakayoko !

Publié le 13 mai 2020 à 15h30 par Alexis Bernard

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2022, Tiémoué Bakayoko peut quitter les Blues cet été. Intéressé par son profil, le PSG connaît désormais le prix pour le milieu de terrain français.

Prêté à l’AS Monaco, Tiémoué Bakayoko dispose d’une option d’achat lui permettant de rester en Principauté. Selon nos sources, ce montant serait de 43 millions d’euros. Mais les dirigeants monégasques ne s’aligneront pas dessus et le milieu de terrain français va donc retourner du côté de Chelsea, où son contrat court actuellement jusqu’en juin 2022. Mais la possibilité de le voir quitter les Blues est réelle. Notamment parce qu’il dispose de plusieurs pistes sur le marché des transferts. Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, le PSG songe à son profil. Après l’avoir fait venir au Milan AC en 2018-2019, Leonardo souhaiterait renouveler l’opération mais avec Paris cette fois.

Chelsea veut 35 millions

Depuis deux mois, le dossier Bakayoko est ouvert du côté du PSG. Et les choses avancent plutôt bien. Le premier obstacle Monaco, qui avait la primeur sur le dossier, a été levé. Reste à pouvoir trouver un terrain d’entente avec Chelsea. Car Paris ne souhaite pas exploser son budget sur ce dossier. A l’image des différentes pistes étudiées (Ismaël Bennacer, Lorenzo Pellegrini), Leonardo table sur une enveloppe de 30 millions d’euros. C’est d’ailleurs ce que le PSG a proposé au Milan AC pour Ismaël Bennacer, mais que les dirigeants milanais ont immédiatement repoussé. Et c’est aussi le montant de la clause libératoire de Lorenzo Pellegrini (AS Rome), qui s’activera du 1er au 31 juillet prochain (avec des facilités de paiement : premier versement de 15 millions d’euros cet été, second versement de 15 millions dans un an). Le dossier Pellegrini est d’ailleurs le plus à même d’être bouclé. Mais le PSG dispose d’éléments plus concrets pour Bakayoko : le prix demandé par Chelsea !



Selon nos informations, les Blues veulent un montant de 35 millions d’euros pour Tiémoué Bakayoko. Acheté 40 millions d’euros à l’été 2017, au sortir de son extraordinaire saison avec Monaco et le titre de champion de France, l’international français a encore une belle cote sur le marché des transferts. Reste à savoir si le PSG acceptera de les mettre ou si Leonardo se tournera vers un autre profil.