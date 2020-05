Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour renforcer le milieu du PSG, il ne faudra pas compter sur lui !

Publié le 13 mai 2020 à 6h00 par Th.B.

Pour redessiner les contours du milieu de terrain du PSG, Leonardo aurait ouvert plusieurs dossiers, mais la piste menant à Tanguy Ndombele ne devrait pas déboucher sur un transfert.

En attestent les multiples profils étudiés par la direction sportive du club, le PSG semble faire du recrutement d’un milieu de terrain sa priorité pour le mercato estival. Fabian Ruiz, Ismaël Bennacer, Lorenzo Pellegrini, Tiémoué Bakayoko… La liste des options du PSG pour cet été est longue comme le bras. À ladite liste viendrait s’ajouter le nom de Tanguy Ndombele. Le 10 Sport vous révélait cependant en exclusivité ces derniers temps que José Mourinho ne prévoyait pas de laisser filer la recrue la plus chère de l’histoire de Tottenham. Et cette tendance se confirme.

Ndombele ne bougerait pas de Tottenham cet été !