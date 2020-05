Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Garder Icardi ou Cavani ? Pierre Ménès a choisi...

Publié le 13 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Quel sera l’attaquant du PSG la saison prochaine ? Entre Icardi et Cavani, Pierre Ménès a une préférence.

Aujourd’hui, le flou entoure l’identité du prochain buteur du PSG. En effet, Edinson Cavani est en fin de contrat. Et si une prolongation semble possible, cela semble encore très loin. Et alors que tout le monde voyait en Mauro Icardi le successeur désigné du Matador, l’Argentin n’est pas certain de rester, bien que Leonardo dispose d’une option d’achat pour le joueur prêté par l’Inter Milan. Les prochaines semaines s’annoncent donc chargées en ce qui concerne ce dossier du buteur du PSG. Un sujet qui a fait réagir Pierre Ménès.

« Icardi est plus jeune »