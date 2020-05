Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La condition de l’Inter pour Mauro Icardi !

Publié le 13 mai 2020 à 10h15 par Th.B.

L’Inter et le PSG seraient sur la même longueur d’onde concernant le dossier Mauro Icardi. Un transfert définitif au sein du club de la capitale semble être souhaité par les deux directions. Et bien que le club lombard refuserait de revoir ses ambitions financières à la baisse, l’inclusion d’un joueur remédierait à ce problème et règlerait cette situation.

Mauro Icardi au PSG, ça chaufferait ! Prêté avec option d’achat non obligatoire fixée à 70M€ pour la totalité de la saison, le club parisien aurait la ferme intention de conserver l’Argentin outre sa période de prêt. Journaliste pour Sky Sport, Fabrizio Romano faisait récemment état d’un accord trouvé entre le PSG et le clan Icardi pour son éventuel futur contrat dans la capitale. De son côté, l’Inter serait confiante quant à la capacité du champion de France de trouver les ressources nécessaires pour mener à bien cette opération. La crise financière engendrée par la pandémie du Covid-19 a redistribué les cartes pour le mercato estival et le PSG ne serait pas enclin à débourser une somme de 70M€ pour Icardi. Une autre solution se présenterait aux dirigeants parisiens.

Un joueur et le tour serait joué !