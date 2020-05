Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros retour de flamme pour Matthijs de Ligt ?

Publié le 13 mai 2020 à 10h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone depuis l’été dernier, la piste Matthijs de Ligt serait toujours d’actualité dans les bureaux du club catalan. Le Néerlandais ne resterait pas insensible à l’intérêt du Barça, mais cette opération s’annonce compliquée pour plusieurs raisons.

C’était l’un des gros feuilletons du dernier mercato estival, ou plutôt des semaines précédant l’ouverture de la session des transferts. Après avoir officialisé le transfert de Frenkie de Jong dès le mois de janvier 2019, le FC Barcelone se serait empressé d’entamer les négociations avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de Matthijs de Ligt. Au printemps, SPORT faisait état d’un accord trouvé entre le Barça et le clan De Ligt sur les bases d’un contrat. Cependant, coup de théâtre, à l’approche du début du mercato estival, l’intérêt de la Juventus a pris de l’ampleur et le club bianconeri a finalement raflé la mise, recrutant De Ligt au nez et à la barbe du FC Barcelone et du PSG notamment. Après une première saison en demi-teinte au sein du club piémontais, Matthijs de Ligt ne fermerait pas la porte à un départ. ABC révélait d’ailleurs ces dernières semaines que le joueur aurait demandé à son agent Mino Raiola de lui trouver une porte de sortie avec comme préférence le Real Madrid. La presse anglaise évoquait de son côté un échange avec Manchester United contre Paul Pogba. Mais le Barça aurait toujours des vues sur le Néerlandais.

L’opération De Ligt se compliquerait déjà…