Mercato - Barcelone : Un renfort colossal se rapproche du Barça !

Publié le 13 mai 2020 à 9h00 par G.d.S.S.

Ciblé depuis plusieurs mois par le FC Barcelone, Lautaro Martinez se rapprocherait plus que jamais du club catalan au cœur d’un deal à 60M€ + deux joueurs inclus dans la transaction.

Ce n’est plus un secret pour personne, le FC Barcelone a lancé depuis plusieurs semaines son assaut à l’encontre de Lautaro Martinez et ferait du buteur argentin de l’Inter Milan sa grande priorité du mercato estival. Désiré par son compatriote Lionel Messi, Martinez dispose d’une clause libératoire à hauteur de 111M€ du côté de l’Inter. Et le Barça aurait finalement trouvé un autre moyen de convaincre le club nerazzurro dans ce dossier…

60M€ + 2 joueurs pour Lautaro Martinez ?