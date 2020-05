Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une avancée sur Lautaro Martinez ? La réponse

Publié le 13 mai 2020 à 1h30 par La rédaction

Les médias espagnols ont annoncé l’existence d’un accord contractuel entre Barcelone et Lautaro Martinez. Le signe d’une signature imminente ? Analyse.

Ces dernières heures, les médias espagnols ont annoncé que le dossier Lautaro Martinez avait grandement avancé avec la finalisation d’un accord contractuel entre le buteur argentin de l’Inter et le FC Barcelone, sur les termes d’un bail de quatre ans, prévoyant un salaire entre 8 et 10 millions d’euros net par an. Cela constitue indéniablement une avancée, mais ce n’est pas celle qui sera décisive.

Le vrai obstacle est ailleurs

En effet, le Barça vient de finaliser la partie la moins compliquée du dossier, celle concernant le joueur. Lautaro Martinez disposait d’un petit salaire à l’Inter relativement à la masse salariale du club catalan (autour de 2 millions d’euros net par an), il n’était donc pas très compliqué de parvenir à un terrain d’entente financier. Le vrai problème pour Barcelone reste l’obtention d’un accord avec l’Inter sur le transfert, sachant que le club nerazzuro exige le montant de la clause de sortie, soit 111 millions d’euros, et que le Barça n’en a pas les moyens. A moins de trouver une formule d’échange, bien compliquée à mettre en place…