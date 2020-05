Mercato - Barcelone : Un danger XXL en moins pour cette grosse opération ?

Foot - Mercato - Barcelone

Alors qu'il serait séduit par Joao Cancelo, le FC Barcelone pourrait l'échanger avec Nelson Semedo. Un temps annoncé du côté de l'Inter, le latéral de Manchester City ne figurerait pas sur les tablettes d'Antonio Conte.

L'Inter devrait laisser le champ libre au FC Barcelone pour Joao Cancelo. Selon les dernières informations de Manchester Evening News , Manchester City souhaiterait s'attacher les services de Nelson Semedo. En raison de la crise provoquée par le coronavirus, Pep Guardiola pourrait négocier un échange avec Joao Cancelo. En effet, le défenseur des Citizens séduirait la direction du FC Barcelone. Et l'Inter, qui aurait coché le nom de Joao Cancelo, ne devrait finalement pas venir mettre son grain de sel sur ce dossier.

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter , l'Inter ne devrait pas perturber les plans du FC Barcelone pour Joao Cancelo. A en croire le journaliste italien, les Nerazzurri n'auraient pas approché l'arrière droit de Manchester City pour la simple et bonne raison qu'Antonio Conte ne voudrait pas le recruter. Le Barça peut donc avancer ses pions tranquillement pour Joao Cancelo.

No talks between #Inter and Joao #Cancelo. He isn't a target for Antonio #Conte. #transfers #MCFC