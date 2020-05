Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé recruté cet été ? La réponse !

Publié le 13 mai 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

En grande difficulté depuis son arrivée au FC Barcelone, Ousmane Dembélé aurait figuré sur les tablettes du PSG ces derniers mois. Mais l’opération ne devrait pas voir le jour…

Recruté par le FC Barcelone à l’été 2017 suite au transfert légendaire de Neymar vers le PSG pour 222M€, Ousmane Dembélé n’a jamais réussi à trouver son rythme de croisière au sein du club blaugrana . L’attaquant français a enchainé les pépins physiques et les polémiques extrasportives, et son avenir au Barça serait plus que jamais compromis. Marca fait un point sur la situation de Dembélé, et évoqué notamment un intérêt du PSG dans ce dossier.

Le PSG a songé à Dembélé, mais…

Selon le quotidien espagnol, le PSG aurait bien fait partie ces derniers mois des clubs intéressés par un potentiel transfert d’Ousmane Dembélé pour cet l’été. Mais finalement, refroidi par son intégration manquée au sein du FC Barcelone et ses récentes performances, le club parisien aurait finalement tiré un trait sur l’option Dembélé. Reste à savoir de quoi sera fait l’avenir de l’ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund…