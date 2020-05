Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho pourrait plomber deux dossiers de Leonardo !

Publié le 13 mai 2020 à 7h45 par A.D.

Alors que Thomas Meunier et Layvin Kurzawa sont bientôt en fin de contrat, Leonardo songerait à recruter Alex Sandro et Mattia De Sciglio. Toutefois, la Juventus négocierait avec Tottenham pour ses latéraux et voudrait utiliser Serge Aurier pour l'un de ces deux dossiers.

José Mourinho pourrait jouer un très mauvais tour à Leonardo. Alors que Thomas Meunier et Layvin Kurzawa seront en fin de contrat à l'issue du mois de juin, le directeur sportif du PSG s'activerait déjà en coulisses pour leur trouver des remplaçants. Dans cette optique, l'ancien du Milan AC aurait coché plusieurs noms, et notamment ceux de Mattia De Sciglio et d'Alex Sandro. Toutefois, les deux latéraux de la Juventus pourraient prendre la direction de Tottenham.

Mattia De Sciglio et Alex Sandro vers Tottenham ?