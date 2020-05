Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : D’autres opérations XXL à prévoir avec la Juventus ?

Publié le 12 mai 2020 à 23h00 par A.D.

Outre l'échange entre Arthur Melo et Miralem Pjanic, le FC Barcelone et la Juventus préparerait un double coup. Nelson Semedo et Jean-Clair Todibo pourraient prendre la direction de Turin, tandis que Mattia De Sciglio et Daniele Rugani pourraient faire le chemin inverse.

Le FC Barcelone pourrait mettre de gros bâtons dans les roues du PSG. En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Thomas Meunier serait de plus en plus proche de faire ses valises cet été. Pour le remplacer, Leonardo aurait identifié plusieurs pistes, et notamment celles menant à Mattia De Sciglio ou à Nelson Semedo. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait être contraint de tirer un trait sur ses deux dossiers à cause du FC Barcelone.

Un double échange entre De Sciglio, Rugani, Semedo et Todibo ?