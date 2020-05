Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme sérieusement pour M'Baye Niang...

Publié le 13 mai 2020 à 8h45 par A.M.

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille apprécie grandement le profil de M'Baye Niang. Mais comme attendu, le club phocéen ne devrait pas être en mesure de s'offrir l'attaquant du Stade Rennais. Explications.

Cet été, l'Olympique de Marseille devra se renforcer dans le secteur offensif. En effet, bien que Dario Benedetto réalise une belle saison, le club phocéen devra recruter un nouvel attaquant afin de faire souffler l'Argentin puisque l'OM, qualifié pour la Ligue des Champions, jouera tous les trois jours la saison prochaine. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta apprécie particulièrement le profil de M'Baye Niang qui sort d'une très belle saison avec le Stade Rennais et qui présente l'avantage d'être polyvalent. D'ailleurs, l'attaquant du club breton ne cachait pas son intérêt pour le club phocéen ces derniers jours : « Si demain on te dit que l’Olympique de Marseille te veut, la question se pose, tu réfléchis, parce que c’est un grand club et c’est un club qui mérite d’être respecté aujourd’hui en France (…) Si un club comme l’Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible ». Mais dans les faits, ce dossier s'annonce bien compliqué.

Niang trop cher pour l'OM, mais pas pour l'Angleterre