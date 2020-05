Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur de Ligue 1 qui ouvre grand la porte à Leonardo !

Publié le 13 mai 2020 à 8h15 par A.M. mis à jour le 13 mai 2020 à 8h19

En quête d'un nouveau latéral droit afin de remplacer Thomas Meunier dont le contrat arrive à échéance, le PSG suit notamment Hamari Traoré. Et le joueur du Stade Rennais n'est pas insensible à l'intérêt parisien.

Cet été, l'une des priorité du Paris Saint-Germain sera de dénicher un nouveau latéral droit. En effet, Thomas Meunier, dont le contrat arrive à échéance devrait quitter le club de la capitale. Une situation qui pousse Leonardo à s'activer puisque sans l'international belge, Colin Dagba sera le seul spécialiste du poste au sein de l'effectif de Thomas Tuchel. Dans cette optique, comme le10sport.com vous le révèle en exclusivité, le PSG s'intéresse à Timothy Castagne (24 ans), qui réalise une très belle saison avec l'Atalanta où son contrat prend fin en juin 2021. Et ce n'est pas tout puisqu'il y a quelques semaines, L'Equipe révélait l'intérêt du club de la capitale pour Hamari Traoré (28 ans) qui se retrouve dans la même situation contractuelle avec le Stade Rennais.

«Paris ça fait rêver»