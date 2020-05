Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Eyraud... Qui faut-il remplacer en priorité ?

Publié le 13 mai 2020 à 8h00 par La rédaction

Alors que l’OM est dans une situation très compliquée plusieurs gros changements pourraient être opérés sur la Canebière. Qui faudrait-il alors remplacer ?

En 2016, on arrivant à la tête de l’OM avec de grosses ambitions, Frank McCourt ne s’imaginait certainement ps se retrouver là où il est est aujourd’hui. En effet, malgré les millions d’euros investis par l’Américain, le club phocéen est dans un bien mauvaise posture. Outre des résultats sportifs décevants, excepté la qualification en Ligue des Champions cette saison, la situation financière est alarmante avec un déficit de près de 100M€. Les voyants sont donc dans le rouge à l’OM, ce qui pourrait alors provoquer certaines répercussions au sein de l’organigramme...

Le changement c’est maintenant ?

D’ici quelques mois, l’OM pourrait afficher un visage différent. Mais quels seront les hommes forts du club phocéen ? Actuellement, les rumeurs sont nombreuses. Il est notamment question d’une possible vente de Frank McCourt. Avec la situation actuelle, l’Américain pourrait laisser sa place et certains candidats seraient intéressés. Toutefois, du côté de l’OM, on ne cesse de démentir ces informations. Mais même si McCourt venait à rester, il pourrait y avoir des changements. Jacques-Henri Eyraud, dont l’avenir pourrait être celui d’un ministre des Sports comme Le 10 Sport vous l’a révélé, est en grand danger compte tenu de sa gestion souvent hasardeuse, au même titre qu’Andoni Zubizarreta, dont le bilan n’est pas très glorieux.



Alors, qui faut-il remplacer en priorité ?