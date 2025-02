Maltraitance : Un joueur de l’équipe de France est visé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd'hui en Arabie Saoudite, Kurt Zouma avait fait parler de lui en 2022 en raison d'une vidéo vite devenue virale sur les réseaux sociaux. On voyait le défenseur français donnait une claque et un coup de pied à son chat. Presque trois ans après cette affaire, José Mourinho en a remis une couche au détour d'une interview organisée en Turquie.

L’affaire Kurt Zouma avait défrayé la chronique en 2022. Alors à West Ham, le défenseur français avait été accusé de maltraitance animale après la diffusion d’une vidéo où on le voit donner un coup de pied et une claque à l’un de ses chats. Malgré des excuses, l’international français, qui avait plaidé coupable, avait été condamné par la justice britannique à 180 heures de travaux d'intérêt général. Plusieurs associations avaient crié au scandale, à commencer par Brigitte Bardot, très engagée dans la protection animale.

Zouma s'était fait fracasser

« Des gens comme Kurt Zouma sont des monstres, des ordures et devraient être sévèrement punis. Je suis pour la loi du talion. Ma relation avec le sport ? Oh, vous savez, les sportifs ! Cela dépend souvent des sports qu'ils pratiquent. Ceux que j'ai connus étaient encore élégants mais tout ce qui est ballon rond, ovale ou carré me laisse indifférente » avait confié l’actrice dans les colonnes de L’Equipe, tandis que Frank Leboeuf se demandait ce qui se cachait derrière son sourire dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.

La balle perdue de José Mourinho

Alors que Zouma poursuit, aujourd’hui, sa carrière en Arabie Saoudite, voilà que José Mourinho a remis sur le devant de l’actualité cette affaire. Pendant un entretien accordé à Betwinner, le journaliste lui demande s’il préfère les chiens ou les chats. Voici la réponse du Special One : « Je préfère les chiens mais je n’ai pas de problème avec les chats. Je ne suis pas Kurt Zouma ». Une réponse qui a provoqué un éclat de rires chez son interlocuteur.