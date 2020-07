Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse concurrence révélée dans le dossier Zouma

Publié le 3 juillet 2020 à 1h15 par T.M.

Cet été, le PSG pourrait avoir l’opportunité de recruter Kurt Zouma. Toutefois, d’autres clubs seraient également sur le coup pour le défenseur de Chelsea.

Arrivé à l’été 2014 à Chelsea, Kurt Zouma pourrait prochainement faire ses valises et quitter le club londonien. En effet, selon les informations de Julien Maynard, journaliste pour Téléfoot , le protégé de Frank Lampard serait sur le départ cet été. Pour aller où ? Visiblement, le joueur des Blues aurait été proposé au PSG, qui se cherche d’ailleurs un défenseur défenseur pour pallier le départ de Thiago Silva. Zouma pourrait donc venir renforcer l’effectif de Thomas Tuchel, qui apprécierait d’ailleurs le profil de l’international français. Et si aucune discussion n’a pour le moment débuté, si le PSG veut recruter l’ancien de l’ASSE, il va vite falloir agir car d’autres clubs seraient aussi intéressés.

Des prétendants en Premier League

Alors que Chelsea réclamerait près de 30M€ pour Kurt Zouma, cette opportunité intéresserait certains clubs, notamment en Premier League. En effet, comme le développe Julien Maynard, deux clubs anglais auraient d’ores et déjà fait part de leur intérêt pour le joueur de 25 ans. Zouma pourrait donc connaitre une nouvelle aventure en Premier League après Chelsea, mais aussi Stoke City et Everton, deux clubs où il était prêté ces deux dernières saisons. D'ailleurs, comme vous l'a révélé Le 10 Sport, les Toffees n'ont pas vraiment oublié le joueur des Blues. A la recherche d'un défenseur central, Carlo Ancelotti a ainsi coché le nom de Kurt Zouma. Et il en serait de même pour Leicester, qui n'a toutefois entamé aucune démarche.