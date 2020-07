Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour Donnarumma !

Publié le 3 juillet 2020 à 0h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas pris de décision concernant son avenir. Le feuilleton pourrait toutefois se décanter à partir de la semaine prochaine.

Gianluigi Donnarumma serait l’une des cibles du PSG et de Leonardo. Si avec Keylor Navas le club a enfin trouvé un gardien qui correspond à ses attentes, le PSG sait aussi qu’avec l’âge avancé du gardien Costaricien de 33 ans, il est plus prudent d’anticiper la suite. Pour cela, Leonardo a déjà une idée sur le joueur qui pourrait garder les buts du PSG à moyen et long terme. Le directeur sportif Brésilien pense à Gianluigi Donnarumma. Portier jeune et talentueux, l’Italien séduit Leonardo qui tenterait donc de le convaincre de rejoindre le PSG. Toutefois, le Milan AC club auquel Donnarumma appartient ne l’entend pas ainsi et souhaiterait le prolonger.

Mino Raiola va rencontrer la direction du Milan AC