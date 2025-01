OL : Mourinho cartonne Textor qui ne «comprend rien au football» !

Thomas Bourseau

Les jours de Pierre Sage semblent être comptés à l’OL. En attestent les récentes déclarations de John Textor, président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais, qui a placé une épée de Damoclès au-dessus de la tête du technicien français qui n’affiche pas les résultats escomptés. Confronté à l’équipe de Pierre Sage jeudi en Ligue Europa avec le Fenerbahçe, José Mourinho a volé à son secours en remettant Textor à sa place.

« J'ai été assez fou pour le nommer, je serai assez fou pour le virer ». Voici la punchline lâchée par John Textor au sujet de Pierre Sage en interview pour L’Équipe Magazine. Le propriétaire et président de l’OL s’est récemment montré très clair concernant l’avenir de l’entraîneur lyonnais. Pour RMC, l’homme d’affaires américain évoqué une devise claire : « Pierre Sage restera aussi longtemps qu'il gagnera ».

«Des propriétaires et des présidents qui ne comprennent rien au football»

C’est bien là que réside tout le problème. Son OL n’a pas gagné le moindre de ses quatre matchs depuis sa dernière victoire le 4 janvier dernier face à Montpellier par la plus petite des marges (1-0). Au passage, on peut souligner une élimination en 16èmes de finale de la Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu (2-2 puis 4-2 aux tirs au but). Tenu en échec par le Fenerbahçe de José Mourinho jeudi soir en Ligue Europa (0-0), Sage a reçu le soutien du Special One en personne. « Le football maintenant, c’est un nombre incroyable de clubs avec des propriétaires et des présidents qui ne comprennent rien au football ».

«Cette équipe est une bonne équipe. Une équipe est une bonne équipe si elle a un bon entraîneur»

Au micro de Canal+, José Mourinho a glissé un tacle appuyé à John Textor en affirmant que Pierre Sage fait de l’OL une bonne équipe, n’en déplaise à son propriétaire américain. « Ce ne sont plus des présidents qui restent 20 ans comme M. (Jean-Michel) Aulas ou comme M.Pinto Da Costa qui comprennent ce qu’est le football. Cette équipe est une bonne équipe. Et une équipe est une bonne équipe si elle a un bon entraîneur ».