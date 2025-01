PSG - Al-Khelaïfi : Textor part au clash, la LFP le remet à sa place !

La rédaction

John Textor, président de l’OL, était l’invité de Jérôme Rothen ce lundi sur RMC et en a profité pour critiquer de manière virulente la LFP et Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG. Les deux parties concernées n’ont pas attendu longtemps avant de répondre à ses déclarations, et si le PSG a réagi en premier, la LFP a aussi répondu à John Textor.

Invité ce lundi sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, John Textor, le président de l’OL, n’était pas là pour se faire des amis.

L’homme d’affaires américain avait remis les pendules à l’heure avec Vincent Labrune (patron de la LFP) et Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG). « La Ligue est d’une manière assez folle dominée par cet homme […] Et ça, je n’en avais pas conscience. L’influence du PSG sur la Ligue et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d’être regardé de plus près », avait notamment déclaré le président de l’OL avant d’expliquer que Vincent Labrune agissait comme un « toutou » avec Nasser.

Une annonce choc de Riolo en direct : le PSG s'apprête à frapper fort pour débuter le mercato ! 🔥

➡️ https://t.co/TVta8OzoKC pic.twitter.com/bgOYmNqLA2 — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

Réponse de la LFP

Les réponses ne se sont pas faites attendre. « La Ligue de football professionnel (LFP) exprime sa surprise face aux récentes déclarations de John Textor, président de l’Olympique Lyonnais », a ainsi réagi la LFP auprès de RMC Sport. « Sur le fond, plusieurs incompréhensions apparaissent de manière manifeste […] La DNCG est une institution indépendante, dont les décisions et le fonctionnement reposent sur des principes d’autonomie et de transparence. La réunion mentionnée, à laquelle John Textor a pris part, était une réunion du collège Ligue 1 présidée par Jean-Pierre Caillot et non un conseil d’administration. Les échanges et débats y sont dirigés par Jean-Pierre Caillot et non par Vincent Labrune. », poursuit la LFP.

Réponse du PSG

Le PSG avait déjà répondu à John Textor par l’intermédiaire d’un porte-parole : « Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas, car ça aurait permis d’éviter à M. Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre président, notre institution et nos fans. Qu’il revienne sur terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant. »