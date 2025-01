Clash : Le boss du PSG se fait fracasser en direct !

La rédaction

Le président de l’OL, John Textor, était l’invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’homme d’affaires américain en a profité pour régler ses comptes avec Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi. Il a notamment évoqué les problèmes de la DNCG et l’influence du président du Paris Saint-Germain sur le football français.

« La DNCG ne devrait pas appartenir à la Ligue »

John Textor a pu exprimer au micro de RMC les problèmes de gestion du foot français et a notamment critiqué la DNCG. « Ça va sûrement faire fulminer le grand patron de la DNCG, mais il y a une forme d’incorrection. Il faut que la DNCG soit particulièrement précautionneuse pour garder son indépendance vis-à-vis de la Ligue », a expliqué le président de l’OL. « Je pense même que la DNCG ne devrait pas être gérée par la Ligue. La DNCG ne devrait pas appartenir à la Ligue », poursuit-il.

« La Ligue est dominée par cet homme »

L’homme d’affaires américain a aussi eu l’occasion d’évoquer une réunion qu’il a eue avec Vincent Labrune et Nasser Al-Khelaïfi. « J’étais complètement choqué, car on a parlé des droits TV, et le président de la Ligue, qui devait mener les débats, n’a quasiment rien dit. C’est Nasser qui a mené les débats, alors qu’il n’aurait même pas dû être présent, en tant que patron d’une chaîne de télévision directement impliquée (BeIN Sports) dans les débats », a lâché John Textor.

Il a également évoqué le pouvoir qu’a Nasser Al-Khelaïfi : « La Ligue est, d’une manière assez folle, dominée par cet homme […] Et ça, je n’en avais pas conscience. L’influence du PSG sur la Ligue et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d’être regardé de plus près. »