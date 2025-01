Dembélé-Luis Enrique : Un clash qui laisse des traces au PSG ?

Alexis Brunet

Plus tôt dans la saison, les relations entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé n’ont pas toujours été idéales. Les deux hommes ont connu des moments de tension, mais tout cela serait en train de s’arranger. En effet, l’attaquant ne serait plus fâché avec son entraîneur, même si cet épisode a laissé des traces qui seront difficiles à effacer.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique l’a prouvé, il n’a aucun mal à se mettre certaines stars à dos. La saison dernière, par exemple, ses relations avec Kylian Mbappé étaient parfois compliquées et l’Espagnol n’hésitait pas à mettre le Français sur le banc, pour le bien de l’équipe, comme il l’expliquait.

Luis Enrique s’est aussi fâché avec Dembélé

Mais Kylian Mbappé n’est pas le seul attaquant du PSG qui a fait les frais du management de Luis Enrique. Plus tôt dans la saison, les relations étaient tendues également avec Ousmane Dembélé. L’Espagnol n’avait pas hésité à se passer des services de l’ancien joueur de Dortmund pour le match de Ligue des champions contre Arsenal, à cause de son comportement à l’entraînement et d’un supposé retard.

Les relations entre Dembélé et Luis Enrique sont meilleures

Toutefois, cet épisode semble maintenant derrière les deux hommes, car, d’après les informations de L’Équipe, les relations entre Ousmane Dembélé et Luis Enrique se seraient normalisées depuis. Toutefois, l'attaquant du PSG garderait toujours en tête les traces de cet évènement.