Mercato - PSG : Riolo balance sur Lamine Yamal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le FC Barcelone s’est largement imposé face au Real Madrid en SuperCoupe d’Espagne (2-5). Auteur de l’égalisation, Lamine Yamal s’est de nouveau distingué. Phénoménal à seulement 17 ans, l’ailier droit a été sujet d’une grosse offre du PSG il y a quelques mois, et Daniel Riolo ne comprend pas comment certains supporters parisiens ne peuvent pas vouloir du numéro 19 à Paris.

Il y a plusieurs mois, le PSG aurait formulé une offre légendaire du côté du FC Barcelone. A en croire les affirmations de MARCA, puis de Mundo Deportivo, Paris aurait proposé 250M€ au club catalan pour le recrutement du jeune Lamine Yamal, et ce sept ans après avoir lâché 222M€ afin d'arracher Neymar des griffes du club espagnol.

Le PSG pourrait frapper fort avec Kvaratskhelia ! Antonio Conte en dit plus sur ce dossier brûlant 🔥 https://t.co/eQpcFXk9i7 — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

Lamine Yamal continue de briller

« Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250 millions d'euros et j'ai dit non. C'est le joueur le plus populaire au monde. » Si le président blaugrana Joan Laporta avait confirmé que son club avait bel et bien reçu une telle proposition, Lamine Yamal est resté à Barcelone, et semble bien parti pour écrire sa propre légende du côté du Barça. Ce dimanche soir, le numéro 19 a de nouveau réalisé une très belle performance face au Real Madrid, avec un but à la clé en finale de la SuperCoupe d’Espagne (2-5).

Riolo se paie les supporters du PSG qui ne voulaient pas de Yamal à Paris

De son côté, Daniel Riolo s’est moqué des supporters du PSG n’ayant pas voulu de la star de 17 ans au sein de l’effectif parisien : « Je rappelle qu'il y avait toute une tripotée de PSGix, les plus actifs et les plus insultants des réseaux, qui cet été disaient que le PSG n'avait pas besoin de Yamal parce qu'ils avaient Barcola. Ces gens-là existent parmi les supporters du PSG », a affirmé l’éditorialiste au micro de l’After Foot ce dimanche soir.