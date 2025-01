Clash avec Textor : Le PSG sort du silence et l'accuse de mentir !

La rédaction

Invité ce lundi sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, John Textor, le président de l’OL, n’a pas mâché ses mots au sujet de Vincent Labrune (patron de la LFP) et de Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG). Le clan parisien n’a pas attendu longtemps avant de répondre à l’Américain par l’intermédiaire d’un porte-parole du club.

John Textor, le président de l’OL, était l’invité ce lundi sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme. L’occasion pour lui de régler ses comptes avec Vincent Labrune (patron de la LFP) et Nasser Al-Khelaïfi (président du PSG). « La Ligue est d’une manière assez folle dominée par cet homme […] Et ça, je n’en avais pas conscience. L’influence du PSG sur la Ligue et même sur la DNCG est quelque chose qui mérite d’être regardé de plus près », avait déclaré l’homme d’affaires américain.

Une annonce choc de Riolo en direct : le PSG s'apprête à frapper fort pour débuter le mercato ! 🔥

➡️ https://t.co/TVta8OzoKC pic.twitter.com/bgOYmNqLA2 — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

« Outrances grossières et mensongères »

Le dirigeant lyonnais a aussi déclaré : « J’étais complètement choqué car on a parlé des droits TV et le président de la Ligue, qui devait mener les débats, n’a quasiment rien dit. C’est Nasser qui a mené les débats, alors qu’il n’aurait même pas dû être présent, en tant que patron d’une chaîne de télévision directement impliquée (BeIN Sports) dans les débats. » Les dirigeants du PSG n’ont pas tardé à répondre à ces propos. « Dommage que la classe et l’élégance ne s’achètent pas, car ça aurait permis d’éviter à M. Textor de se ridiculiser à travers ses outrances grossières et mensongères à l’encontre de notre président, notre institution et nos fans », a déclaré un porte-parole du club auprès de RMC Sport.

« Qu’il revienne sur terre »

Le président de l’OL avait également donné des pistes pour améliorer le produit « Ligue 1 » auprès des étrangers, après avoir critiqué la manière dont le football français est géré et l’impact qu’aurait Nasser Al-Khelaïfi sur ce dernier. « Qu’il revienne sur terre, et en France aussi, pour mieux appréhender cette Ligue 1 que nous aimons tant », a continué le porte-parole parisien.