Equipe de France : Deschamps s'en va... et prend déjà un stop !

Didier Deschamps mettra un terme à une aventure tricolore de 14 ans après le Mondial 2026 en Amérique du Nord. Après l'équipe de France, place au PSG pour le sélectionneur des Bleus ? Néanmoins, Deschamps aura du mal à bouger Luis Enrique récemment prolongé par le Paris Saint-Germain d'après Adrien Chantegrelet, journaliste du Parisien.

« Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment ». Début janvier, dans le cadre du Journal Télévisé de 13h de LCI, Didier Deschamps annonçait son départ de l'équipe de France après le Mondial 2026 soit au terme de son contrat avec la Fédération française de football. Et après ? Place au PSG ?

En interview pour Le Parisien dernièrement, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas fermé la porte à un éventuel challenge au PSG entre autres. Toutefois, d'après Adrien Chantegrelet, Luis Enrique est plutôt serein à Paris. « L'avenir de Luis Enrique au PSG n'est pas conditionné à une victoire en Ligue des champions, pour commencer. Deuxièmement, Luis Enrique a signé un contrat jusqu'en 2027, donc son futur s'écrit dans la capitale ».

Luis Enrique incarne pleinement le projet sportif du PSG d'après le journaliste du Parisien lors d'une session de questions/réponses avec les internautes du quotidien de la capitale. « Il n'empêche, nous avons posé la question à Didier Deschamps la semaine passée pour savoir si une place d'entraîneur au PSG lui plairait et il n'a pas fermé la porte. Lui ne se voit pas entraîner une autre sélection nationale et s'il prend un club en main, ça sera forcément une équipe de haut niveau européen. Le PSG en fait partie. De là à l'imaginer sur le banc parisien, il y a encore de la marge et aujourd'hui, Luis Enrique est plus que jamais l'homme de ce projet parisien, il en est même l'incarnation. Laissons-le travailler et continuons à lui donner du temps ».