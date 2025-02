Zidane en équipe de France : Un proche jette un froid !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Jamel Debbouze et Zinédine Zidane, c’est l’amour fou. Les deux hommes se vouent une admiration sans borne, et cela ne date pas d’hier. Ils partagent un même attachement à l’équipe de France, qui changera bientôt de patron. Zizou serait en tête de liste, ce qui inquiète profondément le comédien, à l’affiche du film « Mercato ».

En pleine promotion pour son film « Mercato », Jamel Debbouze a déclaré sa flamme à son idole, Zinédine Zidane. Entre les deux hommes, une amitié forte existe depuis plusieurs années. Alors que sa carrière était encore à ses balbutiements, Debbouze s’était rendu dans les stades de France pour observer ce phénomène.

PSG : La signature qui fait rêver le Qatar !

➡️ https://t.co/AFptK4kzyR pic.twitter.com/FfanibjpeS — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 19, 2025

Zidane avait dit oui à Jamel

« C’est quelqu’un qui nous a fait rêver. On a explosé un peu au même moment. J’étais parti le voir à Cannes, à Bordeaux. Et ensuite, il devient ton idole quand il plante son doublé. Je me retrouve sur une émission de TV, il voit ma fascination. Et je sens qu’il m’aime bien. Je jouais mon spectacle et il me dit : « tu me dis, je viens, je viens ». Il est venu au Zénith, je l’ai fait monter sur scène, et on ne s’est plus quittés » a confié Debbouze lors d’un entretien accordé au média Le Carré.

« Je me demande si un fantasme ne doit pas rester un fantasme »

Désormais, Debbouze a hâte que Zidane prenne le pouvoir en équipe de France. Mais l’acteur est plutôt anxieux en pensant à la succession de Didier Deschamps, l’un des plus beaux palmarès du football français. « Zizou est un fantasme. Il va être attendu, mais c’est un grand compétiteur. On a vu qu’au Real Madrid, il a fait le job. L’ami, le frère que je suis l’accompagnerais. Je me demande si un fantasme ne doit pas rester un fantasme » a confié le comédien. Reste à savoir désormais si la FFF optera pour l'ancien coach du Real Madrid, libre de tout contrat depuis mai 2021.