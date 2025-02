«Un secret lourd à garder» : Partenaires en équipe de France et en couple !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deux figures emblématiques de l’équipe de France féminine de football sortent de l'ombre en révélant leur relation amoureuse secrète de treize ans dans une autobiographie. Sonia Bompastor, entraîneuse à Chelsea, dévoile dans "Une vie de foot" son couple avec Camille Abily, son ancienne coéquipière qui l’épaule aujourd’hui chez les Blues.

Ce sont deux figures de l’équipe de France féminine qui ont décidé de sortir du silence. Sonia Bompastor, ancienne internationale (156 sélections) aujourd’hui à la tête de Chelsea, révèle dans son autobiographie "Une vie de foot", parue ce mercredi, être en couple avec Camille Abily, son ancienne coéquipière à l’OL mais aussi en Bleu (183 sélections) qui est aujourd’hui adjointe chez les Blues, et ce depuis treize ans. Interrogée par L’Equipe, Sonia Bompastor se livre sur ce « mensonge » de longue date.

« Avoir menti pendant treize ans, c’est un secret lourd à garder »

« Révéler ma vie commune avec Camille, notre couple, après - comme je le dis dans le livre - ces treize ans de mensonge, c’est encore un sujet sur lequel aujourd’hui on n’est pas tout à fait à l’aise. On est plutôt discrètes et on aime avoir une vie tout à fait normale, confie l’entraîneuse de l’équipe féminine de Chelsea. Finalement, on s’est rendu compte que d’avoir menti pendant treize ans, c’est un secret lourd à garder. Avec le recul et nos différentes expériences, on se dit qu’il aurait fallu le révéler dès le départ. »

« Je pense que c’est une acceptation par soi-même déjà »

Mères de quatre enfants, aujourd’hui âgés de 3 à 9 ans, Camille Abily évoque également son ressenti sur cette relation jusqu’ici secrète avec Sonia Bompastor : « Il y a la pudeur, l’acceptation de soi. Ensuite, nous étions quand même deux joueuses connues. On était déjà beaucoup associées sur plein de choses. On n’avait pas envie que ce ne soit que ça (…) Ce ne sont pas des sujets que j’aime forcément aborder. Je pense que c’est une acceptation par soi-même déjà. Tout notre entourage, nos enfants, sont au courant, il n’y a pas de problème. Mais moi, je ne vais pas être la première à le dire à quelqu’un qui ne sait pas. Et pourtant, on a vraiment eu de la chance, ça s’est super bien passé. »

Dans les colonnes du Parisien, Sonia Bompastor justifie le timing de cette révélation : « Le livre, c’était avant tout pour laisser une trace à mes enfants, qu’ils sachent qui je suis, mon parcours, ma construction. Forcément, ça passait aussi par ma vie privée et ma relation avec Camille. On a toujours été très discrètes, et ce n’était pas quelque chose que je voulais mettre en avant. Mais écrire un livre sans en parler aurait été impossible, c’est une partie trop importante de ma vie. À partir du moment où je me lançais, il fallait aller au bout, même si, encore aujourd’hui, ce n’est pas un sujet sur lequel je suis totalement à l’aise. »