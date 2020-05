Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Arabie Saoudite... Aulas aurait donné un sacré coup de pouce à McCourt !

Publié le 13 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que la rumeur d'un intérêt d'Al-Walid Bin Talal pour racheter l'OM prend de l'ampleur, le magnat saoudien aurait d'abord songé à racheter l'OL.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le profil de l'Olympique Lyonnais a tout pour plaire à de riches investisseurs étrangers. Doté d'une solide santé économique et d'un capital joueurs très important, l'OL présente surtout l'immense avantage de posséder son stade, une donnée très importante et assez rare en France. Par conséquent, d'après Thibaud Vézérian, journaliste du groupe Canal, Al-Walid Bin Talal, qui serait en discussions pour racheter l'OM, songeait initialement à s'offrir l'OL.

Avant l'OM, Al-Walid Bin Talal pensait à l'OL