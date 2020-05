Foot - Mercato - OM

Mercato : L'OM vendu à des Saoudiens ? Pierre Ménès en rigole !

Publié le 13 mai 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que la rumeur d'un rachat de l'OM par Al-Walid Bin Talal prend de l'ampleur, Pierre Ménès préfère s'amuser de la situation qui voit les Marseillais s'enflammer pour l'arrivée d'investisseurs saoudiens alors qu'ils critiquaient jusque-là l'investissement qataris au PSG.

C'est la rumeur qui agite le monde du football français depuis quelques jours. Le 5 mai dernier, TuttoMercatoWeb révélait effectivement l'intérêt d'Al-Walid Bin Talal pour le rachat de l'Olympique de Marseille contre une somme estimée à 250M€. Une information qui a pris de l'ampleur ces derniers jours suite à plusieurs confirmations. Interrogé à ce sujet, Pierre Ménès ne cache que cette perspective ferait du bien à la Ligue 1 mais y voit aussi une pointe d'ironie.

«Je trouve ça assez savoureux de voir les Marseillais si enthousiastes de voir des Saoudiens arriver»