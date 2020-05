Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Pellegrini, Bakayoko, Bennacer… Leonardo prépare l’assaut final !

13 mai 2020

Après s’être positionné sur de nombreux dossiers, Leonardo a avancé ses pions et se tient prêt à dégainer quand le PSG le pourra. Et trois pistes prennent de l’ampleur.

Le PSG souhaite recruter au milieu du terrain cet été. Idéalement, Leonardo aimerait finaliser deux arrivées pour l’entrejeu. Notamment s’il parvient à faire partir Julien Draxler ou Ander Herrera. Deux renforts, dont un profil à densité « physique » pour apporter des armes que le collectif parisien n’a pas vraiment actuellement. Un gabarit pour pouvoir répondre aux défis physiques proposés par certaines équipes. Avec Marco Verratti et Idrissa Gueye, Paris n’est pas en mesure d’aller sur ce registre et l’équipe de Thomas Tuchel doit être en capacité de le faire pour rouler sur tous les types d’adversaires. Voilà pourquoi Leonardo surveille des joueurs comme Tiémoué Bakayoko (1,89 m), Lorenzo Pellegrini (1,88 m) ou encore Fabian Ruiz (1,89 m). Mais selon nos informations, dans la multitude de pistes activées par Leonardo ces dernières semaines, trois ont plus d’ampleur que d’autres.

1- Pellegrini, le dossier parfait

Révélée par Sky Italia , la piste Pellegrini est effectivement un dossier très chaud pour le PSG. Le milieu de terrain italien coche toutes les cases : gabarit (1,88 m), qualité technique, expérience (il sort de trois belles saisons en Serie A et compte 11 sélections avec l’Italie) et surtout une clause libératoire à 30 millions d’euros, active en juillet 2020. Interrogé par le10sport.com, un dirigeant de l’AS Rome a indiqué « qu’aucun départ n’est prévu au milieu du terrain » cet été. Le club concentre son énergie sur la recherche d’un attaquant pour concurrencer Edin Dzeko mais le dossier « milieu de terrain » n’est pas d’actualité pour l’écurie romaine. Pourtant, Pellegrini est clairement en capacité de partir. Comme révélé par le10sport.com , la Juventus Turin est parfaitement positionnée pour le récupérer. Mais le PSG a une carte à jouer. Notamment grâce aux conditions de paiement de la clause libératoire du joueur (un versement de 15 millions d’euros cet été, le second de 15 millions d’euros à l’été 2021). Il suffit juste à Leonardo d’avoir l’accord du joueur pour pouvoir dégainer. Selon nos sources, le travail du PSG ferait son œuvre… Même si la concurrence de la Juventus pèse lourd dans le dossier.

2- Bennacer, une première offre

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , le PSG a déjà dégainé une première offre pour Ismaël Bennacer. Un montant de 30 millions d’euros, jugé insuffisant par les Milanais. L’objectif de cette première banderille parisienne était clairement d’ouvrir le dossier très concrètement. Mais également de tenter un coup. 30 millions d’euros, c’est ce que Leonardo souhaite dépenser pour son milieu de terrain. Cette enveloppe sera sûrement plus importante lorsque l’été avancera et que d’autres dossiers se décanteront (Icardi, Draxler, Herrera, Areola…). Mais les intentions parisiennes sont vives à l’égard d’Ismaël Bennacer, qui s’imagine très bien rejoindre Paris.

3- Bakayoko, discussion toujours en cours

Tiémoué Bakayoko est un dossier ouvert depuis deux mois. Recruté par Leonardo lorsqu’il évoluait au Milan AC, sous la forme d’un prêt, le milieu de terrain de Chelsea est de nouveau chassé par le Brésilien. Et les discussions sont à un stade avancé. Dans un premier temps, Paris devait s’assurer que Monaco ne lèverait pas l’option d’achat pour Bakayoko (43 millions d’euros). C’est chose faite, l’ASM ne bougera pas. De son côté, le joueur est très chaud à l’idée de venir à Paris, lui qui a raté le train parisien en 2017, pour rejoindre Chelsea. Des Blues qui sont vendeurs et à l’écoute des propositions. Là encore, Leonardo a placé ses pions et se tient prêt à activer ce dossier si c’est une option possible pour Paris.