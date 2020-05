Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme opportunité pour une piste prioritaire de Leonardo !

Publié le 13 mai 2020 à 4h00 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Leonardo apprécie grandement le profil de Lorenzo Pellegrini. Et cela tombe bien puisque le milieu de terrain de l'AS Roma semble plus que jamais sur le départ.

Cet été, l'une des priorités du Paris Saint-Germain sera de renforcer son entrejeu. Dans cette optique, comme révélé par le10sport.com, la priorité de Leonardo se nomme Lorenzo Pellegrini. Bien qu'il cible d'autres joueurs comme Ismaël Bennacer (Milan AC), Miralem Pjanic (Juventus), Franck Kessié (Milan AC) ou encore Tiémoué Bakayoko (Chelsea), le directeur sportif du PSG compte bien attirer le joueur de l'AS Roma. Et cela tombe bien, ce dossier semble aller dans le bon sens.

La clause de Pellegrini payable en deux fois ?