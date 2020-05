Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bougé ses pions pour ce crack !

Publié le 12 mai 2020 à 13h15 par Th.B. mis à jour le 12 mai 2020 à 13h29

À la recherche d’un milieu de terrain dans le cadre du mercato estival, Leonardo a déjà initié les premiers contacts avec le clan Lorenzo Pellegrini pour un éventuel transfert au PSG. La presse italienne confirme les révélations du 10 Sport.

En plus des recrutements de latéraux à gauche et à droite, Leonardo ferait du renforcement du milieu de terrain du PSG une priorité. En effet, le 10 Sport vous a communiqué la longue liste du directeur sportif du PSG pour ce secteur de jeu. Fabian Ruiz, Ismaël Bennacer, Tiémoué Bakayoko… Leonardo ouvrirait plusieurs dossiers afin d’être certain de témoigner de l’arrivée d’un renfort cet été. La piste menant à Lorenzo Pellegrini serait très bien vue par Leonardo, qui a récemment bougé ses pions pour l'Italien, comme l'a révélé le10sport.com le 9 mai dernier. Un dossier qui pourrait d'ailleurs se conclure plus facilement puisque la Roma accepterait un paiement en deux fois : 15M€ cet été et un autre versement de 15M€ à l’été 2021.

Confirmation pour Pellegrini !