Mercato - PSG : Edinson Cavani en dit plus sur son avenir !

Publié le 14 mai 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que le flou entoure l’avenir d’Edison Cavani, le joueur du PSG en a dit plus sur la suite de sa carrière.

Pour encore quelques semaines, Edinson Cavani est un joueur du PSG. Mais le sera-t-il au-delà du mois de juin ? En effet, le Matador est actuellement en fin de contrat et rien ne dit qu’il prolongera prochainement. L’Uruguayen pourrait alors se retrouver libre et ainsi avoir le choix de son prochain club. Les rumeurs sont d’ailleurs nombreuses concernant l’avenir de l’attaquant du PSG. On attend désormais d’en savoir plus sur les intentions de Cavani pour la saison prochaine, bien qu’il ait toutefois certaines intentions à plus long terme.

« Ma carrière durera peut-être quelques années encore, ici ou ailleurs... »