Foot - Mercato - OL

EXCLU - Mercato : L’OL pense à Bensebaini

Publié le 14 mai 2020 à 11h30 par Alexis Bernard

Auteur d’une superbe saison en Bundesliga, Ramy Bensebaini s’éclate avec le Borussia M’Gladbach. Et l’ancien rennais se retrouve sur les tablettes de l’OL…

Après plusieurs départs manqués, Ramy Bensebaini a fini par saisir l’opportunité de rejoindre le Borussia M’Gladbach. Contre un chèque de 8 millions d’euros, le défenseur algérien a quitté le Stade Rennais pour la Bundesliga. Un choix totalement gagnant puisqu’en l’espace de quelques mois, Bensebaini est devenu l’une des révélations de la saison 2019-2020. Avec 4 buts et 1 passe décisive, il est considéré comme l’un des meilleurs latéraux gauche du championnat. Quatrième de Bundesliga, l’ancien rennais se prend à rêver d’une qualification en Ligue des Champions. Des prestations qui ne laissent bien évidemment pas insensibles, en Allemagne comme en Europe. Et même en France…

Le profil parfait pour Lyon