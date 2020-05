Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bruno Guimaraes prévient le Barça

Publié le 14 mai 2020 à 5h30 par T.M.

Si le FC Barcelone a coché le nom de Bruno Guimaraes, ce dernier ne semble pas avoir la tête tournée vers la Catalogne.

Après Samuel Umtiti, le FC Barcelone voudrait encore aller se servir à l’OL. En effet, ces derniers jours, la presse espagnole assurait que le club catalan faisait les yeux doux à Bruno Guimaraes. Arrivé en janvier dernier, le Brésilien a immédiatement fait forte impression sur les bords du Rhône. Au point donc de taper dans l’oeil du Barça, où Bruno Guimaraes pourrait ainsi faire la paire avec Frenkie De Jong dans les années à venir.

« Je suis très heureux à Lyon »