Mercato - PSG : Entre l’argent et le bonheur, Neymar a choisi...

Publié le 14 mai 2020 à 5h15 par T.M.

Depuis l’été dernier, Neymar fait le forcing pour revenir à Barcelone. Un choix qui serait notamment motivé par son épanouissement personnel...

Le marché des transferts est rythmé par le feuilleton Neymar. Les rumeurs sont plus que nombreuses au sujet de la star du PSG, qui après 3 ans, voudrait à tout prix revenir au FC Barcelone. Regrettant son choix de partir en 2017, le Brésilien souhaiterait donc réparer cela, même si cela veut dire renoncer à énormément d’argent. Comme le dit le proverbe, l’argent ne fait pas le bonheur, et pour Neymar, cela serait entièrement vrai.

Neymar à la recherche du bonheur ?