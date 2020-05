Foot - Mercato - PSG

EXCLU - Mercato - PSG : Nice pense aussi à Bakayoko

Publié le 13 mai 2020 à 17h30 par Alexis Bernard

Sur les tablettes du PSG pour le mercato estival, le milieu de terrain français Tiémoué Bakayoko intéresserait aussi l’OGC Nice.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 16 avril dernier, Tiémoué Bakayoko intéresse le PSG. Des discussions ont lieu depuis près de deux mois et elles avanceraient même dans le bon sens. Prêté à l’AS Monaco cette saison, Bakayoko dispose d’une option d’achat fixée à 43 millions d’euros. Mais le club de la Principauté ne l’activera pas, les dirigeants monégasques l’estimant trop élevée. Paris a donc le champ libre pour pouvoir agir et tenter de récupérer le joueur sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2022, que les Blues ne souhaitent visiblement pas conserver. Mais Leonardo, à l’origine de sa venue au Milan AC en 2018-2019 et qui souhaite de nouveau miser sur lui, n’est pas seul sur le dossier. En Ligue 1, un autre club ambitieux songerait à Tiémoué Bakayoko…

Bakayoko, le gros coup de l’été ?