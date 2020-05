Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid pour Théo Hernandez ?

Publié le 13 mai 2020 à 20h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral gauche afin de compenser le départ plus que probable de Layvin Kurzawa, le PSG surveille Théo Hernandez. Mais l'arrivée attendue de Ralf Rangnick sur le banc du Milan AC complique la donne.

Cet été, l'un des objectifs du Paris Saint-Germain sera de recruter un nouveau latéral gauche afin de compenser le départ attendu de Layvin Kurzawa. Dans cette optique, priorité de Leonardo semble se nommer Alex Telles (FC Porto). Toutefois, le directeur sportif du PSG suit d'autres joueurs et apprécie notamment grandement le profil de Théo Hernandez (Milan AC) comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité. Un dossier qui s'annonce toutefois compliqué puisque du côté des Milanais, on semble absolument compter sur le latéral français.

Hernandez intransférable ?