Mercato - OM : PSG, Qatar... Cette nouvelle sortie forte sur la succession de McCourt !

Publié le 13 mai 2020 à 15h45 par A.M.

Alors qu'Al-Walid Bin Talal serait en négociations pour racheter l'OM, l'idée de concurrencer le Qatar et le PSG sur leurs terres en Ligue 1 ne serait pas pour déplaire aux Saoudiens.

Depuis quelques jours, le nom d'Al-Walid Bin Talal est sur toutes les lèvres du côté de Marseille. Et pour cause, l'hommes d'affaires saoudiens serait en discussions avec Frank McCourt afin de racheter l'OM et y lancer un grand projet basé sur un budget mercato qui s'annonce monstrueux pour cet été. Mais l'idée d'investir au sein du club phocéen n'a rien d'anodin. En effet, comme l'explique au Phocéen David Rigoulet-Roze, spécialiste de la péninsule Arabique pour l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), l'idée de l'Arabie Saoudite serait de venir concurrencer le Qatar, propriétaire du PSG par le biais de QSI depuis 2011, en Ligue 1 et ainsi entretenir la rivalité entre les deux pays du Golfe par le biais de la rivalité PSG-OM.

«La rivalité géopolitique serait transposée sur la traditionnelle rivalité PSG-OM»