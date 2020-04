Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud, McCourt... Cette nouvelle sortie fracassante sur la vente de l’OM !

Publié le 19 avril 2020 à 4h15 par Arthur Montagne

Alors que la rumeur d'une vente de l'OM ne cesse de prendre de l'ampleur, Louis Acariès, ancien conseiller de la famille Louis-Dreyfus, en rajoute une couche.

« Evidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique sportive, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit ». Il y a quelques jours, Jacques-Henri Eyraud tentait de mettre fin aux rumeurs concernant une possible vente de l'OM. Il faut dire que Romain Molina a récemment affirmé que Frank McCourt avait mis le club phocéen en vente, allant même jusqu'à assurer que « toute personne affirmant le contraire est un menteur. » Une information qui confirme d'ailleurs ce que révélait SoccerLink en octobre dernier, à savoir qu'un fonds émirati s'intéressait au rachat de l'OM. Et malgré la sortie du président olympien, il semble bien que la tendance se confirme. Louis Acariès, ancien conseiller de la famille Louis-Dreyfus, semble également penser que l'OM est en vente.

«Que l’OM soit en vente ce n’est pas étonnant, c’est surement vrai»