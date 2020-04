Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bielsa impliqué dans un grand projet de QSI ?

Publié le 19 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Le possible rachat de Leeds par QSI se confirme et semble prendre forme, Andrea Radrizzani ayant plusieurs fois confirmé la tendance. Et le PSG pourrait très rapidement en profiter pour prêter Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi afin qu'il progresse sous les ordres de Marcelo Bielsa.

« Ce sont des rumeurs qui durent depuis plus d’un an maintenant. Ce qui est vrai, c’est que nous avons une grande relation sur le plan personnel, il y a un désir de faire quelque chose ensemble, peut-être même dans le football, mais il n’y a rien de concret pour le moment. Ces dernières semaines, tout est passé au second plan ». Propriétaire de Leeds, Andrea Radrizzani confirmait récemment son excellente entente avec QSI qui souhaite racheter Leeds. En plus du PSG, le fonds d'investissement posséderait donc un club anglais avec à court terme la volonté de concurrencer les rivaux émitaris de Manchester City. Mais cela permettrait également aux propriétaires du club de la capitale d'envisager des passerelles et des deals avec Leeds permettant aux deux clubs d'être gagnants. Et dans cette optique, les Parisiens auraient déjà une idée derrière la tête.

Aouchiche et Kouassi prêtés à Leeds ?