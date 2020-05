Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, McCourt... Ce témoignage qui en dit long sur Al-Walid Bin Talal !

Publié le 13 mai 2020 à 12h45 par La rédaction mis à jour le 13 mai 2020 à 13h10

Grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbrunot s'est récemment confié au sujet d'Al-Walid Bin Talal et ses intentions de vendre l'OM. Le journaliste en rajoute une couche en présentant l'homme d'affaires saoudien.

Al-Walid Bin Talal. Inconnu du grand public il y a encore quelques jours, son nom revient aujourd'hui sur toutes les lèvres des fans de l'OM. Et pour cause, le 5 mai dernier, TMW révélait que l'homme d'affaires saoudien était en discussions avancées avec Frank McCourt afin de racheter le club phocéen. Depuis, Al-Walid Bin Talal est le sujet de tous les fantasmes des fans olympiens qui se prennent à rêver de voir leur club entrer dans une nouvelle dimension. Mais qui est réellement l'homme qui c'était déjà intéressé au rachat de l'OM en 2014 ? Grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient, Georges Malbrunot a été contacté par Le Phocéen afin de dresser le portrait de celui qui pourrait prochainement devenir l'un des principaux acteurs du football français.

«Si Bin Talal respecte les règles du jeu édictées par le prince...»