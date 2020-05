Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie saoudite, McCourt... Cette sortie fracassante qui relance la vente de l'OM !

Publié le 12 mai 2020 à 19h15 par B.C.

Alors que les rumeurs s'enchaînent concernant le possible rachat de l'OM par Al-Walid Bin Talal, homme d'affaires saoudien, Romain Molina a apporté des précisions importantes sur le sujet.

Il y a quelques jours, Tutto Mercato Web a lâché une bombe en expliquant qu'Al-Walid Bin Talal, membre de la famille royale saoudienne, était en discussions pour racheter l'OM. Il n'en fallait pas plus pour affoler les supporters phocéens, d'autant que le club se trouve actuellement dans une situation financière très compliquée. Après avoir injecté plusieurs centaines de millions d'euros, Frank McCourt est en effet à l'écoute des offres comme vous l'a expliqué le 10 Sport, et l'arrivée de l'homme d'affaires saoudien pourrait lui permettre de limiter les pertes. Alors qu'il avait récemment annoncé que McCourt avait décidé de mettre en vente l'OM, Romain Molina est revenu ledit intérêt d'Al-Walid Bin Talal pour le club appartenant au Bostonien, et à en croire ses propos, il n'y aurait aucun doute sur le sujet...

« Pour avoir parlé à des gens qui travaillent et qui ont travaillé avec lui, il n'y a rien »